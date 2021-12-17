Пассажиропоток превысил показатель 2019 года на 66,8%, уточняет пресс-служба.

На внутренних авиалиниях за 11 месяцев 2021 года было обслужено 3 млн 586,829 тыс. человек, что на 87,5% больше чем за тот же период в 2020 году. По сравнению с январем-ноябрем 2019 годом показатель вырос на 84,4%.

Пассажиропоток на международных рейсах составил 85,202 тыс. человек (рост на 85,1% к январю-ноябрю 2020 года).

В ноябре 2021 года на внутренних воздушных линиях было обслужено 257,585 тыс. человек, что на 57% больше, чем годом ранее, на международных — 8,276 тыс. пассажиров (рост в 3,5 раза). Общий пассажиропоток увеличился на 60,6% по сравнению с 2020 годом — до 265,861 тыс. человек.

За 11 месяцев 2021 года было выполнено 13,482 тыс. самолетовылетов (рост на 56,7% к 2020 году и на 31,3% к 2019 году), обработано 7 тыс. 587,7 тонны груза и почты (рост на 9,8% и на 4,4% соответственно).