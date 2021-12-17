"Кратный рывок в этом году сделала курортная сфера — такого не было со времен Олимпийской стройки. Инвестпортфель туротрасли увеличился в 3,5 раза и достиг 108 миллиардов рублей. Таким образом, сейчас в крае реализуется 65 соглашений на сумму в 124 млрд рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, реализация всех проектов позволит создать в регионе более 11 тыс. новых рабочих мест.

Он отметил, что на Кубани продолжается строительство новых гостиниц, а сеть отелей, которые работают по системе "все включено" ежегодно растет: сейчас их уже 80.

"Отрасль сегодня ориентирована на новые стандарты качества и обслуживания гостей. В край активно заходят мировые отельные сети и бренды. Из 83 сетевых отелей 26 работают под знаменитыми мировыми именами. В премиальном сегменте оказывают услуги 224 отеля категории 4 и 5 звезд", — подчеркнул он.

Как сообщил в пятницу журналистам вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, регион к 2025 году намерен увеличить турпоток на свои курорты до 25 млн человек, а номерной фонд номерной фонд — до 1 млн.

По итогам 2021 года власти Кубани рассчитывают принять около 17 млн туристов, а номерной фон в отелях и гостиницах региона в настоящее время составляет около 600 тысяч.