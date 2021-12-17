"Лаос подтвердил 1 января 2022 года в качестве официальной даты открытия страны для иностранных туристов. Согласно уведомлению канцелярии премьер-министра, был утвержден план лаосской "зеленой зоны" для путешественников, который позволит туристам посещать только разрешенные провинции и города с благоприятной эпидемиологической обстановкой", — пишет издание.

Как отмечает газета, в "зеленую зону" вошли столица Вьентьян, туристическая деревня Ванвьенг, древняя столица Луангпрабанг, а также провинция Сиенкуанг.

Для въезда в Лаос потребуется сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Для пребывания в стране менее 15 дней виза россиянам не нужна.

Добраться до Лаоса можно через Таиланд (Бангкок) и Вьетнам.

Лаос славится среди туристов французской колониальной архитектурой, племенными поселениями на вершинах холмов и буддистскими монастырями.