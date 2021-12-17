"Такое предложение внес главный санитарный врач региона", — говорится в сообщении.

Ранее заполняемость кафе и ресторанов составляла 50%.

Кроме того, с пятницы в торговых центрах Заполярья ввели однократную проверку QR-кодов. Ранее повторную проверку проводили в магазинах, расположенных в пределах торговых центров. Для посещения ТЦ по-прежнему требуется QR-код или справка о вакцинации, перенесенном коронавирусе, отрицательном результате ПЦР-тесте или медицинском отводе от прививки.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на четверг в регионе зафиксировано 89 тыс. 405 случаев заражения коронавирусом, включая 165 новых за прошедшие сутки.

В Мурманске с начала пандемии выявлено 42 тыс. 235 случаев, включая 57 новых за минувшие сутки.

Всего 71 тыс. 237 человек выздоровели, скончались от коронавируса 2 тыс. 667 человек.