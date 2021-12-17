"Санатории и гостиницы на это время (по брони — ИФ) заполнены на 100%, при этом спрос на отдых на КМВ на январских выходных продолжает расти", — сообщает пресс-служба губернатора региона в пятницу.

Отмечается, что такая тенденция "актуализирует стоящие перед курортной отраслью задачи по расширению санаторно-гостиничного фонда".

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает более 120 организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.

Всего с начала года турпоток в Ставропольский край превысил 1 млн человек. В минувшем году регион посетили более 570 тыс. человек.