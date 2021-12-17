Компания получила награду в номинации "Лучшая адаптация к пандемии" премии "Мнение", где лауреатов определяет открытое голосование среди участников туристской области. И выиграла сразу несколько номинаций премии To Be Great, победителей которых выбирают агентства-участники сети ТБГ. Это номинации "Лучший массовый туроператор" и "Лучшая адаптация к пандемии". В номинации "Главное открытие 2021 года" агентства проголосовали за чартерную программу TUI Россия на Сахалин, а в номинации "За вклад в развитие туризма" — за сеть отелей FUN&SUN.



Еще одним обладателем премии стал партнер TUI Россия на Сахалине — компания "Друзья походники".



Как подчеркнула генеральный директор управляющей компании сети "ТБГ" Алена Славянская, в работе с TUI Россия участники сети ценят теплое отношение, постоянную поддержку и быстрое решение проблемных вопросов.

"Гонка технологий, которую мы наблюдаем у большинства туроператоров, привела к полной автоматизации процессов и, не побоюсь этого слова, "роботизации" персонала. Поэтому во взаимоотношениях с партнерами для агентств особенно важен человеческий подход. Вовлечение в жизнь сети, прямой контакт агентов с представителями туроператора, эксклюзивные предложения, совместные маркетинговые кампании, молниеносное решение вопросов, личное общение с представителями компании — все это представляет огромное конкурентное преимущество перед другими туроператорами", — сказала она.



Директор по дистрибуции TUI Россия Анна Малинина, комментируя итоги премии, поблагодарила агентства за доверие. Она подчеркнула, что приоритетом компании многие годы является клиентоцентричность, и эта стратегия не будет меняться.