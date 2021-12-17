"Была поддержана наша идея по созданию скоростной железнодорожной сети между Таганрогом, Новочеркасском, аэропортом "Платов". Проект называется "Донской экспресс". Сейчас поручения по проработке этой программы есть, самое сложное — это финансы", — сказал Голубев.

Он отметил, что это — дорогостоящий проект, реализовать его можно только в тесном взаимодействии между Минтрансом региона и РЖД.

Губернатор добавил, что в настоящее время также идет реализация проекта скоростного трамвая в Ростове-на-Дону, который поможет соединить новые микрорайоны города. Масштаб проекта — 122 км путей, из которых 78 км — новые.