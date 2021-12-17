"Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за принятие поправки к ФЗ-98, которая позволит правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года. Поправку внес на голосование депутат Государственной Думы от партии "Новые Люди", председатель комитета по туризму Саганджи Тарбаев", — говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в Ростуризме, речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом, отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

В ведомстве также отметили, что действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей.

Из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры, срок его действия истекает 31 декабря. По оценке Ростуризма и общественных объединений в сфере туризма, эта мера поддержки туроператоров стала самой действенной, так как позволила туроператорам возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами.