"Рост турпотока создал инвестиционные ниши для строительства отелей. В регионе работают отели российских и международных сетей. Они продолжают строиться в муниципалитетах, на Левом берегу Дона, вдоль крупных трасс", — сказал Голубев.

По его словам, в регионе активно развиваются такие виды туризма, как событийный, гастрономический, экологический, деловой, промышленный.

"У нас есть несколько ежегодных интересных для гостей региона событий. Это — "Шолоховская весна", "Воспетая степь", мероприятия в станице Старочеркасской. Мы активно работаем над туристическим брендом Таганрога", — добавил Голубев.