"На данный момент в отрасли вакцинировано в среднем более 84% сотрудников, в значительной части средств размещения уровень вакцинации достигает 100%", — говорится в сообщении со ссылкой на главу Минкурортов Вадима Волченко.

Планируемую загрузку отелей на период новогодних праздников министр назвал достаточно высокой. При этом он напомнил, что массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом. Соблюдение антиковидных мер власти обещают проверять, нарушителям грозят штрафы и ограничение деятельности.

"Существует возможность работать в том числе в новогоднюю ночь, но в режиме ресторана, с соблюдением норм заполняемости зала не более 70%, дистанцирования и всех необходимых мер дезинфекции и безопасности", — уточнил Волченко.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Крыму в конце ноября: этот показатель опустился с максимальных 880 до 200. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 125 тыс. человек, более 4 тыс. пациентов умерли.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Некоторых пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения общественных мест, в том числе для заселения в гостиницы.