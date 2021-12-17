"На входе QR-код по-прежнему потребуют в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирке, объектах спорта, в фитнес-центрах, аквапарках, СПА-комплексах, саунах и термальных источниках", — написал губернатор на своей странице в соцсетях.

Он также отметил, что для входа в ТЦ, ТРЦ и рынки QR-код не нужен.

"Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января. Тогда же QR-код будет введен в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. Его попросят предъявить на входе на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания", — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области с 3 декабря смогут посещать ТРЦ без QR-кодов в будни до 18:00.

Аналогичная система была введена на розничных рынках, в отдельно стоящих гипермаркетах и торговых объектах, где ранее коды не требовались: в будни до 18:00 коды не потребуются, их надо будет предъявить только вечером в будни и по выходным.

Кроме того, планировалось, что переход на систему QR-кодов для предприятий общепита, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха будет 24 декабря.