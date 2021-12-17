"Участниками программы стали более 3 тысяч музеев, театров, киноконцертных залов по всей стране. Всего за 4 месяца "Пушкинскую карту" получили более 3,5 млн молодых людей. Из них в общем средств, которые держатели потратили в учреждениях культуры, превышает 1 млрд 420 млн рублей. Приобретено свыше 2,2 млн билетов", — сказала Голикова на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Она отметила, что введение программы "Пушкинская карта" — "беспрецедентный шаг, на который пошло государство в целях развития культуры в нашей стране. Важно понимать, что мы не просто увеличили финансирование учреждений культуры, а дали зрителю самостоятельно выбирать, куда отдавать деньги".

По ее словам, это позволило увидеть какие учреждения по настоящему востребованы среди молодых посетителей, а также создало конкуренцию между учреждениями за молодых зрителей.

Голикова напомнила, что со следующего года программа "Пушкинской карты" будет расширена на кинотеатры. "По карте можно будет приобрести билеты в кинотеатры на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и региональных министерств культуры. Таким образом решается задача модерации контента, поскольку эта задача решена экспертами министерства культуры", — добавила Голикова.

В программу также войдёт "золотая коллекция" отечественного кино — фильмы, которые были сняты до 1991 года.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии. Предыдущее заседание правительственного совета состоялось 15 марта 2019 года на "Мосфильме".