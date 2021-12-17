"На курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей. Министерство курортов региона впервые применило практику обустройства подобных зон отдыха в 2020 году, тогда в крае оборудовали 32 зимних пляжа", — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале о готовности приморских городов к приему гостей в новогодние праздники.

"Чтобы создать комфортные условия для отдыха в межсезонье, в крае оборудовали 68 зимних пляжей. На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла. На специально оборудованных площадках можно отдохнуть, подышать морским воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами. Также на набережных установили праздничные инсталляции, сделали новогоднее оформление", — уточнил Кондратьев.