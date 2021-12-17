"У двух граждан РФ, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России выявлено 25 заразившихся штаммом "омикрон" — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Инфицированные находятся под медицинским наблюдением.

Штамм коронавируса "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.