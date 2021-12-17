"Хотели завершить в декабре вакцинальную кампанию. Но сейчас идет значительное снижение числа вакцинируемых. В декабре вероятно мы ее (вакцинальную кампанию — ИФ) не завершим и очень надеемся, что в январе это сделаем. Поэтому до нового года никакой отмены QR-кодов — в том режиме, в котором были — не планируется", — сказала Патяшина журналистам.

При этом она отметила, что Татарстану осталось привить против коронавируса меньше 300 тыс. человек.

На 17 декабря, по данным Минздрава региона, в Татарстане всего провакцинировано 2 млн 251 тыс. 612 человек (прирост 6013 за сутки), из них 1 млн 857 тыс. 896 получили вторую прививку.

Также Патяшина заметила, что в Татарстане снижается количество заболевших коронавирусом. Положительная динамика наблюдается в течение нескольких последних недель. Вместе с тем, республика находится на подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом.