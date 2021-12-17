"С 1 января 2022 года все пассажиры должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, а также установить мобильное приложение PC-Covid для мониторинга состояния здоровья. Требование ПЦР не распространяется на детей младше двух лет. Тем, кто был полностью вакцинирован или переболел ковидом, нужно самостоятельно контролировать здоровье в течение трех дней дома, в отелях, либо в других учреждениях", — пишет издание.

Как отмечает газета, также в период самоизоляции необходимо будет сдать два ПЦР-теста — на первый и третий день.

"Если результаты будут отрицательные, то туристы могут свободно передвигаться, но следующие 11 дней важно следить за своим здоровьем и избегать больших скоплений людей", — пишет VN express.

Прибывающие во Вьетнам без сертификата вакцинации будут помещены на карантин дома или в других учреждениях на семь дней и пройдут ПЦР-тестирование на третий и седьмой день.

Власти Вьетнама в начале ноября согласовали трехэтапный план возобновления международного туризма. Первый из них стартовал в ноябре, второй запланирован на январь 2022 года, сроки третьего пока не известны.

Международные путешественники, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19, с ноября могут без карантина в рамках пакетного тура на чартерном или регулярном рейсе, посетить пять туристических направлений во Вьетнаме – остров Фукуок, курорт Дананг, провинции Куангнам, Кханьхоа и Куангнинь.

Российские туристы также могут въезжать в провинции Вьетнама, куда разрешен въезд иностранцам, так как власти страны признали вакцину "Спутник V". Укол второй дозы вакцины должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до поездки. Для въезда также нужна страховка с покрытием от $50 тыс.

Пока прямых рейсов из России в курортные провинции нет, добраться на Фукуок или в Дананг можно с пересадкой в Хошимине.