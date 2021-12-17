"Наш проект по принципу" одного окна" позволяет узнать о городе, его туристических и оздоровительных возможностях, а также о проходящих мероприятиях и значимых событиях", — сказала она.

Цифровая экосистема позволяет не только находить необходимую информацию, но и оплачивать услуги онлайн.

Работа системы направлена на формирование пакетных туров полного спектра с включёнными дополнительными сервисами, разработку туров активного отдыха и восстановительного лечения, а также программ индивидуального, группового и семейного отдыха.

Директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Агентство развития туризма в городе Сочи" Алла Солод отметила, что настоящее время с помощью системы можно забронировать проживание в объектах размещения, приобрести экскурсии и билеты на концерты или городские мероприятия. Планируется что в ближайшее время появится возможность через единый сервис заказать столик в ресторане, арендовать автомобиль, яхту забронировать различные развлечения, воспользоваться услугами няни.

В числе перспективных направлений развития системы — приключенческий отдых, арт-путешествия, ралли-туры, деловой и событийный туризм.

"Идея создания туристических портллра не нова. Но мы ставим перед собой амбмциозную цель сделать цифровую систему максимально удобной для туристов", — отметила Солод.

По ее словам, система доступна на на сайте, в мобильной версии, а также сетью информационных терминалов (е-киосков) в Сочи и на Красной Поляне с функцией безналичной оплаты туристических сервисов и услуг.