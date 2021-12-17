"Мы ежегодно увеличиваем турпоток. Если в 2020 году он составлял чуть более 12 млн человек, то по итогам текущего года выйдем на цифру в 17 млн. Только на праздники мы ожидаем не менее 400 тыс. туристов. А вообще наша стратегическая цель — к 2030 году принимать не менее 24-25 млн туристов", — сказал Руппель.

Он подчеркнул, что для реализации намеченных планов необходимо увеличивать номерной фонд и качество предоставления услуг.

"И как раз в этом направлении мы работаем. Если вспомнить итоги ПМЭФ, мы для себя поставили цель — сделать рывок на курортном комплексе, потому что понимаем, что это огромный мультипликатор для всего нашего региона. Мы беспрецедентно подписали на ПМЭФ соглашений на 86 млрд инвестиций, именно в санаторно-курортную сферу, это половина всех инвестиций нашей страны в эту отрасль", — добавил вице-губернатор.

По его словам, номерной гостиничный фонд в крае сейчас превышает 600 тыс., в том числе 206 тыс. подготовлено к зимнему курортному сезону.

"Нужно увеличивать количество средств размещения, в первую очередь четырех и пяти звездочных отелей, поскольку есть дефицит. Когда закрылись наши иностранные курорты, мы увидели всплески по стоимости там, где ограниченное предложение — это как раз четырех и пяти звездочные отели, вот здесь нам и предстоит работать", — подчеркнул он.

К 2030 году планируется увеличить номерной фонд до 1 млн.