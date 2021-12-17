"В него входят все ведомства — сферы ЖКХ, транспорта, санаторно-курортного комплекса, потребительской сферы, правоохранительных органов, контролирующих органов, Роспотребнадзора. Такой очень большой орган, который создается для того, чтоб сделать отдых безопасным, качественным и быстро координировать усилия", — сказал Руппель.

Он отметил, что штаб будет работать круглосуточно, ежедневно в 10:00 мск будут проводиться заседания для подведения итогов работы за предыдущие сутки.

"Будут разбираться ошибки, если они были, чтоб быстро и оперативно делать выводы и не допускать их впредь", — добавил Руппель.