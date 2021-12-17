Так, с 17 декабря в театрах и кинотеатрах, на концертных мероприятиях и всероссийских спортивных соревнованиях будет увеличена заполняемость до 75% от вместимости объекта.

"Согласно утвержденным изменениям, также будет разрешено проводить межрегиональные и региональные спортивные соревнования без участия зрителей", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию, носить маски и измерять температуру при посещении массовых мероприятий. Также граждане по-прежнему обязаны предъявлять сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест ПЦР, либо справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

Остальные антиковидные ограничения будут действовать в регионе до 1 февраля 2022 года.