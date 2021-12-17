"Чтобы воспользоваться средствами фонда, туроператору достаточно направить об этом уведомление в ассоциацию "Турпомощь". Распоряжением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, туроператорам разрешается направить такое уведомление до 27 декабря 2021 года включительно. До внесения данного изменения они могли это сделать до 15 мая 2021 года", — говорится в сообщении.

В правительстве рассчитывают, что решение поддержит участников отрасли.

"Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса", — отмечается в сообщении.