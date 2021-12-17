В составе музейной экспозиции — уникальный вагон-гараж с пожарным автомобилем, вагон-насосная станция, вагон-цистерна, маневровый тепловоз, а также скульптура пожарного.

С инициативой создания памятника выступили железнодорожники и работники ведомственной охраны.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Тульского отделения МЖД Олег Трунов, скульптура огнеборца была изготовлена при поддержке Российского военно-исторического общества. Для создания музейной экспозиции были отремонтированы списанные вагоны пожарных поездов, а Главное управление МЧС РФ по Тульской области передало для музейного комплекса пожарную машину на базе автомобиля Зил-130.

Сейчас на Московском вокзале в Туле дежурит пожарный поезд, в состав которого входят вагон-насосная станция и две модернизированные цистерны-водохранилища. В 2021 году пожарные Московской железной дороги 42 раза выезжали на тушение пожаров.