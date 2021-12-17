"Российская Федерация условно разделена на 12 макрорегионов, в которых субъекты схожи по туристическому потенциалу. Магаданская область входит в макрорегион "Север и Арктика". Считаю, мы очень своевременно создаем Эколого-туристический совет при Магаданской областной думе. Для нас чрезвычайно важно сформировать правовое поле не только для снижения негативного воздействия горнодобывающих предприятий на экологию и более активного внедрения экологичных технологий в производственный процесс, но и для развития туризма", — сказал, открывая заседание совета, спикер областной думы Сергей Абрамов.

Отмечается, что в 2022 году совет будет работать над совершенствованием регионального законодательства в области экологии и устойчивого развития туризма, разработкой туристического паспорта, туристического кода Магаданской области, комплекса мер по снижению доли теневого сектора и обеспечению добросовестной конкуренции участников сферы туризма, а также мер государственной поддержки развития приоритетных видов туризма Магаданской области.

"Эколого-туристический совет при заксобрании станет уникальной площадкой для экспертных оценок экологии территории, обсуждения значимых гражданских инициатив, обмена позитивными наработками в сохранении окружающей среды и развитии турбизнеса в Магаданской области", — подчеркнул председатель думы.

Совет создан в июле 2021 года решением областной думы. Согласно положению, он формируется на срок полномочий очередного созыва заксобрания. Председателем совета избран инициатор его создания, депутат Магаданской областной думы, руководитель областного отделения Русского географического общества Александр Нестерович.