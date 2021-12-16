«По информации от принимающего офиса, ДТП с туристическим автобусом произошло во время трансфера в аэропорт. Четверо туристов в настоящий момент находятся в госпитале для наблюдения на ближайшие сутки. Гостям была оказана необходимая медицинская помощь. Данный случай является страховым, в ближайшее время им будут предложены варианты обратного рейса в Россию», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в туркомпании, путешественники были застрахованы в страховой компании «Ингосстрах».

Утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эль-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадавшие туристы отдыхали в Египте по линии туроператора Anex Tour.