"Все, кто планируют путешествие в Мурманскую область, знают, что глубина продаж для мест размещения составляет полгода в очень интересные локации и места. Одновременно существует потребность в возрождении, восстановлении зданий и помещений, которые находятся в областной, частной собственности, которые могут подпортить общий вид городов", — сказала Панфилова на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс Северо-Запад".

В настоящее время корпорация занимается поиском перспективных инвестиционных ниш. Одно из направлений работы — устранение дефицита объектов размещения, отметила Панфилова.

В частности, уже заключено соглашение по сопровождению инвестпроекта по реконструкции гостиницы "Сполохи" в Кандалакше на юге Мурманской области.

Кроме того в планах — в 2022 году привлечь инвесторов для обновления отеля "Губернский" и здания бывшей гостиницы "Шахтер", чтобы она снова стала объектом размещения.

Из трехлетнего плана по приватизации государственного имущества Мурманской области регионального Минимущества следует, что приватизация отеля "Губернский" и гостиницы "Шахтер", находящихся в центре Мурманска, запланирована на 2022-2024 годы.

Ранее в интервью "Интерфаксу" председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщал, что по итогам трех кварталов 2021 года регион достиг показателей турпотока всего 2020 года — 336 тыс. туристов. Предполагается, что по итогам года турпоток региона вернётся к показателям 2019 года — 451 тыс. туристов.