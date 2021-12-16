"В усадьбе Поленово и в Центре детского творчества в селе Страхово состоятся мастер-классы, спектакли и новогодние елки для юных посетителей. А в Центре семейной истории — филиале музея в Музейном квартале Тулы пройдут гастрономические выставки, спектакли и мастер-классы для детей и взрослых", — говорится в сообщении.

Сообщается, что музею от губернатора Алексея Дюмина в дар передан автомобиль Haval, сошедший с конвейера завода под Тулой.

На новой машине сотрудники музея смогут объезжать природоохранную территорию, в том числе по пересеченной местности, а также перемещаться между площадками, отметили в пресс-службе.

Ранее от тульских властей музею была передана техника для обслуживания заповедника, а также оборудование для мероприятий на открытом воздухе.

Директор музея Наталья Поленова поблагодарила губернатора за внимание к музею.

Как сообщалось, Минкульт России и правительств Тульской области разработали план мероприятий по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.

В связи с этим планируется провести реставрацию четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова в Тульской области — дом, флигель, мастерская и Троицкая церковь.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.