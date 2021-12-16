«Продление отсрочки на год решит, прежде всего, вопросы туристов, которые не могут полететь туда, куда хотели и не могут получить деньги, потому что отрасль не восстановилась, и партнеры не возвращают предоплаты. Вопрос в том, чтобы само по себе продление произошло в понятные сроки, и вся процедура дальнейших действий была бы понятна туристам и туркомпаниям, как это было при принятии постановления 1073 в прошлом году», — рассказала она порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметила Ломидзе, благодаря законопроекту у туроператоров появляется возможность предоставить равнозначный продукт или вернуть деньги в течение года с момента полноценного открытия направления. «Под полноценным открытием имею в виду авиасообщение без каких-либо ограничений, включая возможность организации чартеров. Нужен год для того, чтобы полноценно были включены два сезона — летний и зимний. Условно, если Альпы откроют летом, то лыжники не будут иметь возможности получить равноценный продукт до наступления зимы», — пояснила эксперт.

В четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры до конца 2022 года. Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

До конца этого года Госдума должна успеть принять законопроект в третьем чтении, оно запланировано на 17 декабря.