Ранее в четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры до конца 2022 года.

Догузова напомнила, что, так как решение о переносе касается только закрытых для наших туристов стран, по открытым направлениям туристы могут обратиться за возвратом средств.

«Для того, чтобы у туроператоров были дополнительные возможности при расчетах с туристами по открытым странам, мы внесли в правительство России предложение разрешить туроператорам обращаться в Ассоциацию «Турпомощь» за средствами своих фондов персональной ответственности. Надеемся, что положительное решение будет принято в ближайшие дни», — цитирует Догузову пресс-служба ведомства.