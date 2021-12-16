«Сегодня мы внесли поправки в закон, которые продлевают постановление правительства 1073, истекающее в конце декабря. Суть постановления в том, чтобы продлить до конца 2022 года сроки возврата денег клиентам за несостоявшиеся из-за COVID-19 туры», — сказал он журналистам во время пресс-подхода.

Поправку внес на голосование депутат Госдумы от партии «Новые Люди», председатель Комитета по туризму Саганджи Тарбаев.

Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, ведомство поддерживает решение депутатов о продлении переноса прошлогодних обязательств туроператоров еще на год по тем странам, которые так и не открылись для наших туристов.

«В первую очередь мы исходим из интересов туристов, и принятое решение позволит туроператорам продолжить постепенно выполнять свои обязательства перед туристами. В итоге туристы должны получить либо услугу, либо деньги. Из 7 млрд рублей оставшихся обязательств большая часть приходится на все еще закрытые страны, и небольшая часть – на недавно открывшиеся», — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется по турам только в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

По мнению экспертов, принятие решения даст бизнесу возможность постепенно выполнить свои обязательства перед туристами, которые в этом случае получат либо оплаченную услугу, либо деньги. Аналогичные решения приняты в большинстве стран Европы, которые разрешили перенести обязательства своих туроператоров до 2023-2025 гг. В России обязательства авиакомпаний перед пассажирами также перенесены до 2023 года.