"Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений", — написал Володин в своем телеграмм-канале.

Он пояснил, что законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ. "Диалог по законопроекту будет продолжен", — отметил спикер Госдумы.

В связи с этим он сослался на слова президента РФ о том, что "мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей". "Правильно продолжить работу исходя из позиции, которую он обозначил: "не допустить опрометчивых решений"", — подчеркнул Володин.

По его мнению, важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции "при обязательном соблюдении прав наших граждан".

Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект (17357-8) о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко, отметил спикер.