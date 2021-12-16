«В среду правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну, как минимум, до 29 декабря. Изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, затем были продлены на 10 дней», — пишет издание.

Как отмечает газета, въезд на территорию Израиля возможен лишь в исключительных случаях. Кроме того, власти дополнительно расширили «красный список» стран, в которые гражданам Израиля запрещен въезд. Так, в обновленный перечень вошли Норвегия, Ирландия, Финляндия, Франция, Испания и ОАЭ. По прибытии из этих стран израильтяне должны соблюдать карантин вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса.

Ранее предполагалось, что с 1 декабря в Израиль начнут пускать российских граждан с прививкой «Спутник V». Однако с 29 ноября страна приостановила въезд иностранцев из-за «омикрона», став первой страной, закрывшей границы из-за новой угрозы.