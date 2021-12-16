"Мы были очень удивлены решением Госкомитета по туризму Татарстана, которые предложили такой дизайн. Но после того, как автобус вышел на линию, заполняемость рейсов увеличилась сразу на 10%", — сказал Волков.

По его словам, это связано с тем, что яркий, нестандартный дизайн бренда Visit Tatarstan виден издалека и привлекает внимание людей.

Прм этом Волков отметил, что почти все билеты на грядущие новогодние каникулы уже распроданы.

"Новогодние праздники очень востребованы. Уже декабрьские рейсы почти распроданы. Мы поставили дополнительные", — заключил он.