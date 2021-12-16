"Мы ставим задачу по следующему году — 700 тыс. человек", — сказал Сунцов.

Он уточнил, что в текущем году этот показатель ожидается на уровне 560 тыс. человек, что больше, чем в 2020-м. Таким образом, турпоток в Удмуртию в 2022 году может вырасти на 25%.

Сунцов отметил, что увеличение турпотока должно быть связано с развитием туристической инфраструктуры, так как в республике достаточно небольшое количество гостиничных номеров.

"У нас большая доля квартир (сдается — ИФ), потому что отели там все заполнены. Если у нас какие-то фестивали, события, вы не забронируете ни один из наших нормальных отелей", — сказал он, назвав развитие туристической инфраструктуры приоритетом.