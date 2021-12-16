"Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы", — сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Она добавила, что сегодня нет научных доказательств по необходимому уровню антител для защиты от заболевания, изменчивость коронавирусной инфекции вынуждает вносить необходимые коррективы. На данный момент с учетом мониторинга и наблюдения длительность действия сертификата вакцинированного установлена на год.

"Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить — мы непременно его продлим", — подчеркнула вице-премьер.