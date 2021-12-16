"Иркутская область уже подала заявку на получение субсидии. Какие именно учреждения ее получат, пока неизвестно. В областном бюджете предусмотрено софинансирование этой программы. С учетом этих средств в 2022 году на модернизацию муниципальных музеев поступит 13 млн рублей, в 2023 году — 27,8 млн и в 2024 году — 25 млн рублей", — цитируются в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Министр культуры и архивов региона Олеся Полунина отметила, что в области работают 30 муниципальных музеев.

"Нам важно, чтобы они развивались и шли в ногу со временем. Поэтому важно, чтобы они обновлялись и были интересными для посетителей, становились флагманами культурного развития территории", — сказала Полунина.

Дополнительные средства из федерального и областного бюджетов позволят обновить материально-техническую базу музеев, приобрести выставочное оборудование, которое не обновлялось годами.

Учреждения смогут установить экспозиционные витрины, климатическое оборудование и технику для фондохранилищ, создать условия для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.

Также на эти средства можно будет создавать новые экспозиции, в том числе в интерактивном формате, осваивать и применять современные цифровые технологии и лучшие музейные практики.

Финансовая поддержка позволит запустить автоматизированные системы продажи билетов, учета музейных ценностей, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры, которые несут финансовые потери из-за коронавирусных ограничений.