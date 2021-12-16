Министр культуры и архивов региона Олеся Полунина отметила, что в области работают 30 муниципальных музеев.
"Нам важно, чтобы они развивались и шли в ногу со временем. Поэтому важно, чтобы они обновлялись и были интересными для посетителей, становились флагманами культурного развития территории", — сказала Полунина.
Дополнительные средства из федерального и областного бюджетов позволят обновить материально-техническую базу музеев, приобрести выставочное оборудование, которое не обновлялось годами.
Учреждения смогут установить экспозиционные витрины, климатическое оборудование и технику для фондохранилищ, создать условия для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья.
Также на эти средства можно будет создавать новые экспозиции, в том числе в интерактивном формате, осваивать и применять современные цифровые технологии и лучшие музейные практики.
Финансовая поддержка позволит запустить автоматизированные системы продажи билетов, учета музейных ценностей, говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры, которые несут финансовые потери из-за коронавирусных ограничений.