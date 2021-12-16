"Что касается сертификата, выданного по антителам. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит, мы продлим его действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться и новые штаммы будут заразнее и злее, чем те, что мы сегодня видим, то тогда мы, конечно, будем принимать другие решения", — сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.