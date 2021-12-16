"В порядке исключения разрешено отменить ограничения с вечера 31 декабря до 6 утра 2 января", — сказал на пресс-конференции и.о. премьер-министра, министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab).

В настоящее время, согласно постановлению правительства, все публичные мероприятия в закрытых помещениях необходимо завершать до 23 часов.

Как отметил Ааб, в настоящее время заражаемость коронавирусом "находится на плато" и поэтому совет по науке и департамент здоровья не рекомендуют еще значительно смягчать ограничения.