«Мы планируем подписать меморандум с ведущими туроператорами, чтобы они закрепили свое намерение расплатиться с клиентами. Это даст сигнал туристам, которым пока не предоставили равнозначный турпродукт или не вернули деньги, что мы контролируем ситуацию», — цитирует пресс-служба председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаева.

Ранее Тарбаев сообщил, что отсрочку обязательств туроператоров перед клиентами, чьи туры сорвались из-за пандемии коронавируса в 2020 году, могут продлить еще на год, но только в страны, границы которых остаются закрытыми для российских туристов. Отсрочка, которая действует в настоящий момент, истекает 31 декабря 2021 года.

Второе чтение законопроекта запланировано на 16 декабря.