"На сегодня он (омикрон-штамм) выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербурге и в Ростове на Дону", — сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Она отметила, что граждане, которые инфицированы новым штаммом, находятся под медицинским наблюдением. Остальные граждане, которые прибыли в РФ из ЮАР и граничащих стран, — на самоизоляции в обсерваторах.

При этом Голикова подчеркнула, что сложность ситуации с коронавирусом в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением "омикрон"-штамма.

"Избежать нарастания этой ситуации невозможно, с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", — добавила Голикова.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.