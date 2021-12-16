"Допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение 48 часов с момента исследования", — приводятся в сообщении слова главы регионального Минпромторга Андрея Гончарова.

Также можно предъявить справку о перенесенном COVID-19 или о наличии противопоказаний к вакцинации.

Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок.

Услуги по приему и размещению детей в оздоровительных лагерях рекомендуется предоставлять при соблюдении следующих условий: к работе в учреждениях допускаются лица, имеющие действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании, или справку о наличии противопоказаний к вакцинации.

У детей, находящихся в учреждении, необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 48 часов.

"Изменения, касающиеся дополнительных объектов для посещения по системе QR-кодов, вступают в силу с 20 декабря этого года", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Новосибирской области до 1 апреля 2022 года продлено действие режима повышенной готовности с масочным режимом в общественных местах, социальной дистанцией и ограничениями на массовые мероприятия.

QR-коды в Новосибирской области необходимы для посещения культурных и спортивных учреждений с числом зрителей более 100 человек с 30 октября, с 12 октября проводится обязательная вакцинация для чиновников, сотрудников торговли, ЖКХ и ряда других отраслей.