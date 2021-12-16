"17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Гидрометцентр Крыма уточняет на своем сайте, что всему виной арктический холодный фронт. Температура воздуха снизится ночью и днем до 0...+5 градусов.

Спасатели просят жителей региона и туристов отложить рыбалку, турпоходы и прогулки у моря, не парковать машины возле деревьев и не ходить рядом с рекламными щитами и ветхими строениями.