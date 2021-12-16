"Банк одобрил заем в $162 млн, который позволит электрифицировать 465 километров железнодорожной линии, соединяющей основные городские центры на западе Узбекистана, улучшая железнодорожные услуги и стимулируя торговлю и туризм в регионе", — говорится в сообщении на сайте АБР.

Средства будут направлены на электрификацию ветки Бухара-Мискин-Ургенч-Хива. Реализация проекта позволит запустить по ней поезда, передвигающиеся со скоростью до 250 км/ч, что сократит время в пути между Бухарой и Хивой до двух часов, между Ташкентом и Хивой — до семи часов.

Планируется, что в результате ежегодный пассажиропоток увеличится с примерно 280 тыс. человек в текущем году до более 1 млн пассажиров к 2026 году.

Часть заемных средств планируется направить на разработку системы электронных билетов, а также реализацию мер по развитию туристической инфраструктуры. АБР профинансирует подготовку женских кадров в управлении туризмом, адаптацию городской среды вокруг вокзалов, отмечается в сообщении.

Узбекистан является членом АБР с августа 1995 года. В настоящее время портфель включает в себя более 60 проектов на общую сумму почти $8 млрд с охватом всех приоритетных отраслей экономики.