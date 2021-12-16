"В Забайкальском крае ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается тревожной. На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение продлить до середины января все действующие на данный момент антиковидные ограничения", — сказано в сообщении.

Так, в частности, предприятия общепита открыты только до 23:00, войти в кафе и ресторан можно только по QR-коду. Банкеты и корпоративы, в том числе новогодние — запрещены.

"Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе", — уточняется в релизе.

Сообщается, что в Забайкалье разрешена работа детских игровых центров и спортивных секций. Образовательным организациям можно проводить занятия при 50% заполняемости. Очные уроки для детей возможны только если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесенном заболевании. Родители, сопровождающие детей, тоже должны предъявлять такие QR-коды. Помимо этого, вход в детские сады и школы разрешен только родителям или родственникам с QR-кодом.

Как ранее сообщала пресс-служба, торговые центры и торгово-развлекательные комплексы в Забайкалье тоже работают по системе QR-кодов. За исключением продуктовых магазинов и аптек, расположенных в ТЦ и торговых комплексах.

По последним данным количество выявленных случаев коронавируса в Забайкалье практически достигло 93 тыс. человек, умерли 2 тыс. 57 пациентов. За последние сутки COVID-19 обнаружен еще у 289 жителей региона.