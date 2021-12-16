"Автомобиль опрокинулся на бок, пострадал водитель", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в самолете пострадавших нет, однако судно для вылета в Канкун заменено.

Речь идет о широкофюзеляжном самолете Airbus A350 "Аэрофлота", следует из данных сервиса Flightradar24. В пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили факт опрокидывания машины противообледенительной обработки.

"Воздушное судно отстранено от полета, пассажиры будут отправлены по маршруту резервным бортом. В настоящее время проводятся первичные оперативные мероприятия, направленные на определение причин авиационного события. После выяснения всех обстоятельств могут быть предоставлены дополнительные комментарии", — сообщили в авиакомпании.

В "Шереметьево" проводится служебное расследование по установлению причин авиационного события, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пострадавшему сотруднику "Шереметьево Хэндлинг" (занимается обслуживанием рейсов) была оперативно оказана первичная медицинская помощь, он направлен в медучреждение.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили журналистам, что по факту инцидента проводится проверка. Ведомство оценит "законность действий служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а также хэндлинговых компаний".