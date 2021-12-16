"Раньше из Екатеринбурга не было прямых рейсов, сейчас он появился. Это показатель того, что интерес растет. Раньше, в 2019 году, если смотреть всю Россию, рейсы были из четырех аэропортов, а сейчас из семи, включая Екатеринбург, "Кольцово". Мы ожидаем, что весной будет еще дополнительно одна авиакомпания, которая придет на наш рынок, в Екатеринбург. Мы это очень ждем", — сказал Фабиан на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Он уточнил, что Венгрия открыта для российских туристов, визы выдаются с 27 июля текущего года, сейчас в генконсульстве в среднем в месяц выдают около тысяч виз. "Это достаточно хорошая цифра", — сказал Фабиан.

В настоящее время из Екатеринбурга в Венгрию летает один рейс в неделю. Генконсул подчеркнул, что, вероятнее всего, на Урал весной зайдет лоукостер, которые будет летать прямыми рейсами между Екатеринбургом и Будапештом.

"По ожиданиям, это будет март. О частоте тоже идет речь, частоту будут увеличивать. Пока еще конкретной информации нет, но один рейс это, конечно, маловато", — сказал он.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев в свою очередь пояснил, что увеличение частоты полетов позволит разнообразить туристский продукт.

"Будут, допустим, такие продукты как вылет на уикенд в Будапешт. Это очень полезно, и он действительно увеличит спрос в целом", — сказал Мальцев.

Ранее он сообщал, что летать между Будапештом (Венгрия) и Екатеринбургом до окончания зимней навигации начнет иностранная авиакомпания. В настоящее время прямые рейсы между Екатеринбургом и Будапештом выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии".

Руководитель по развитию туризма в России национальной организации по туризму Венгрии Visit Hungary Виталий Избрисов сообщал "Интерфаксу", что количество рейсов между Россией и Венгрией в 2021 году превышает уровень 2019 года, который стал рекордным для российского турпотока в страну.