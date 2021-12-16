"Омикрон" обнаружили у уборщика в больнице в столице страны Джакарте. У пациента не наблюдается никаких симптомов, в настоящее время он находится на карантине в больнице, в которой работал. Это медучреждение было создано в 2020 году на базе деревни для атлетов, построенной к Азиатским играм 2018 года, специально для лечения больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал жителей страны продолжать соблюдать противоэпидемические меры, а также увеличить количество тестов на COVID-19 и ускорить процесс вакцинации. За весь период пандемии в Индонезии было выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом и почти 144 тыс. смертей от заболевания.