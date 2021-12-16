"Впервые за последние три года курорты Швейцарии лидируют по росту цен на элитное жилье: Санкт-Мориц возглавляет индекс (+17% за год). Второе место в рейтинге занял Клостерс (+14,4%), тройку лидеров замыкает Давос (+13,4%). Четыре из пяти курортов с самой дорогой недвижимостью представлены швейцарскими направлениями. Самые высокие цены зафиксированы в Гштааде — €32,8 тыс. за кв. м", — говорится в Ski Property Report.

По данным экспертов, доля покупателей, рассматривающих приобретение недвижимости на горнолыжных курортах, увеличилась до 18% в 2021 году в связи с пандемией (с 11% в декабре 2020 года).

"Недвижимость на горнолыжных курортах Швейцарии состоятельные клиенты покупают для собственного проживания, реже — с целью инвестирования. Инвесторы рассматривают объекты в бюджете 1 млн швейцарских франков, в то время как для себя выбирают более дорогие варианты, при этом самые частые запросы связаны с недвижимостью стоимостью от 3 до 5 млн швейцарских франков. В 2020-2021 гг. отмечалось снижение объемов частных инвестиций в горнолыжную недвижимость, поскольку судьба таких курортов была неясна. Однако для личного использования интерес сохранялся, так как можно было получить дисконты", — прокомментировала Марина Шалаева.

Результаты Global Buyer Survey показали, что для 71% покупателей важным критерием при выборе объекта недвижимости стал доступ к высокоскоростному интернет-соединению. Около 55% респондентов отметили красивый вид на природу, а 65% — хорошее качество воздуха.

Недвижимость на горнолыжных курортах приобретают как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду с целью получения стабильного дохода. Анализ рынков позволил определить ставки аренды в ключевых направлениях. Так, максимальная средняя арендная ставка была зафиксирована в Куршевеле и составила €516 в сутки, при этом в Куршевеле 1850 показатель даже выше — €557. Вербье и Межев заняли второе и третье места, €463 и €429 соответственно.

Самым известным и популярным горнолыжным курортом в России по-прежнему остается Красная Поляна — недвижимость здесь пользуется спросом, о чем говорит минимальное предложение лотов, представленных сейчас на рынке, и возросшая в 2,5 раза за год цена.