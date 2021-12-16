Всего в ноябре аэропорт обслужил 1,7 млн человек: 1,2 млн — на внутренних линиях, 511 тыс. — на международных. В ноябре 2020 года, когда мировое авиасообщение было еще более существенно ограничено, чем сейчас, через "Домодедово" было перевезено более 1 млн пассажиров, годом ранее — 2 млн.

Наибольший прирост трафика к 2019 году зафиксирован на рейсах в Сочи, Калининград, Геленджик, Улан-Удэ и Ростов-на-Дону, сказано в сообщении: он составил 58%, перевезено 233 тыс. человек.

В ноябре авиакомпания Lufthansa запустила рейсы из "Домодедово" в Мюнхен, Uzbekistan Airways открыла еженедельный рейс в Нукус, Emirates увеличила частоту полетов в Дубай до 2 ежедневных рейсов, отметили в пресс-службе.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в ноябре 2021 года упал примерно на 29% к "доковидному" 2019 году, до 2,5 млн человек (статистика "Шереметьево" включает детей до двух лет). Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.