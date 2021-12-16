Вылеты запланированы по субботам на самолетах Boeing-737-800. Вылет из Махачкалы в 16:00, прибытие в Баку в 18:00. Обратный рейс вылетает в 18:55 и приземляется в Махачкале в 19:00 (для каждого аэропорта указано местное время).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, ранее рейс был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.