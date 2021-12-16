"Согласно уведомлению производителя (ПАО "Корпорация Иркут" — ИФ), в 2022 году парк перевозчика пополнится четырьмя самолетами МС-21. Первый самолет придет в сентябре", — сказал источник. Поставка второго МС-21, по его словам, ожидается в ноябре, еще двух — в декабре.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "России".

О том, что "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") станет первым эксплуатантом нового гражданского самолета МС-21, ранее сообщал гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь. Всего в 2022 году будет поставлено от четырех до шести единиц МС-21, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. При отсутствии технических замечаний полеты на МС-21 могут начаться летом 2022 года, сообщала пресс-служба "России" в июле этого года.

Всего, согласно стратегии группы "Аэрофлот", к 2028 году в парке "России" будет 85 МС-21 (у "Аэрофлота" твердый контракт на 50 единиц с опционом на 35). Другими заказчиками самолета являются подконтрольная ОАК лизинговая "Ильюшин Финанс Ко" (контракт на 50 штук, 16 из них для ее "дочки" Red Wings), "ВЭБ-лизинг" (30) и иркутская авиакомпания "ИрАэро" (10). Red Wings рассчитывает получить первые два МС-21 в первом полугодии 2023 года, а поставка всей партии может занять четыре года, говорил "Интерфаксу" гендиректор компании Евгений Ключарев.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 пассажирских мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композитов для крыла МС-21 попали под запрет.

По последним официальным данным, сертификация МС-21-300 в России ожидается до конца этого года, запуск производства — в 2022 году.